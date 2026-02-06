Генпрокурор РФ представил бывшего прокурора Кубани в качестве своего заместителя

Генеральный прокурор России Александр Гуцан представил коллективу центрального аппарата своего нового заместителя Сергея Табельского. Кадровое решение оформлено указом главы государства, сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

В соответствии с распределением обязанностей господин Табельский будет курировать вопросы обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры, правовой статистики и информационных технологий, взаимодействия со средствами массовой информации, а также работу подразделений по физической защите, рассмотрению обращений граждан, делопроизводству и протоколу.

По словам Александра Гуцана, задачи на этих направлениях имеют ключевое значение как для реализации надзорных функций, так и для устойчивой работы ведомства в целом. Он выразил уверенность, что профессиональный опыт и деловые качества Сергея Табельского позволят ему эффективно справляться с обязанностями заместителя генерального прокурора РФ.

Сергей Табельский с марта 2017 года был прокурором Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков