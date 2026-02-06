В Тамбове рассматривают дело судьи, выносившей приговоры из санатория в Сочи

Тамбовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении судьи, которая, по версии следствия, в период ковидных ограничений в 2021 году выносила судебные решения, находясь в санатории в Сочи. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В суде уточнили, что речь идет не о приговорах, а о решениях по гражданским делам; в настоящее время продолжается судебное следствие. Согласно данным картотеки областного суда, дело было зарегистрировано 14 апреля 2025 года. Заседание неоднократно переносилось, следующая дата слушаний назначена на 10 февраля 2026 года.

Ранее Верховный суд РФ отказал судье в удовлетворении жалобы на согласие квалификационной коллегии на возбуждение в отношении нее уголовного дела. Из опубликованного судебного акта следует, что осенью 2021 года в производстве судьи находилось десять гражданских дел, заседания по которым были назначены на 8 и 9 ноября. В этот период она выехала в Сочи, сославшись на нерабочие дни, а также предоставленные ей дни отдыха и отпуска. Не проводя судебных заседаний и не исследуя фактические обстоятельства дел, судья, как указано в документе, распечатала и подписала десять заведомо неправосудных судебных актов.

Вячеслав Рыжков