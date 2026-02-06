Космос и Элита вошли в топ самых необычных имен для детей на Кубани в 2025 году

Самые популярные и необычные имена, которые давали новорожденным жители Краснодарского края в 2025 году, перечислили «Ъ-Кубань» в региональном управлении ЗАГС.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Среди популярных мужских имен лидировали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Марк. В топ также вошли Мирон, Лев, Дмитрий, Максим, Иван, Тимофей, Роман, Давид, Тимур, Владимир, Кирилл, Арсений, Алексей, Ярослав и Богдан. Однако некоторые родители предпочли более экзотические варианты. Мальчиков назвали Ригоберт, Яр, Рай, Рюрик, Якуббой, Феникс, Хлодвиг, Скай, Мир, Левослав, Бранимир, Ладамир и Космос.

У девочек наиболее востребованными стали имена София, Ева, Мария, Анна, Варвара, Виктория, Василиса, Алиса, Мирослава, Есения, Аделина, Полина, Милана, Арина, Екатерина, Валерия, Ксения, Мия, Кира и Александра. Среди нестандартных женских имен встречаются Яфа, Яромира, Эра, Тиара, Тата, Радость, Мина, Ладослава, Комета, Бэтта, Мальвина, Сакура, Шаганэ, Элита, Сентябрина, Эстера, Мирабель и Мелитта.

С начала 2025 года в Краснодарском крае появилось на свет 42 102 ребенка, сообщал в ноябре прошлого года вице-губернатор региона Александр Руденко в своем Telegram-канале. Среди новорожденных — 435 двоен и четыре тройни. За аналогичный период прошлого года на Кубани родилось более 43 тыс. детей.

Наталья Решетняк