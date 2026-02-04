Главные новости за 4 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бажутова и Сергея Табельского заместителями генерального прокурора Александра Гуцана.

Первый заместитель Юрий Савенко назначен исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края после ареста Алексея Переверзева по обвинению в мошенничестве.

Президиум регионального политсовета «Единой России» поддержал кандидатуру Светланы Масловой на пост главы Анапы.

Пляжи Анапы и Темрюкского района, пострадавшие от разлива мазута в декабре 2024 года, пока остаются закрытыми для отдыха, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации. По ее словам, к началу курортного сезона ситуация может измениться, однако текущие показатели не позволяют открыть пляжи для отдыхающих.

Число автомобилей, поврежденных в результате атаки беспилотников на аул Новая Адыгея в Тахтамукайском районе Адыгеи, по уточненным данным, увеличилось до 172, из них 27 машин полностью сгорели.

Полиция проводит проверку по информации о том, что в Динском районе Краснодарского края отец и старший брат шестиклассника избили 15-летнего школьника из-за конфликта между детьми.

Задержанный по подозрению в подготовке террористического акта в одной из исправительных колоний Краснодарского края признал, что намеревался устроить поджог и напасть на сотрудников ФСИН с использованием самодельных ножей.

Судья Мещанского районного суда Москвы Олеся Менделеева признала комика Артемия Останина (включен Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремизму и терроризму) виновным в возбуждении ненависти (ст. 282 УК) и оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) в связи с его выступлениями в комедийных клубах и публикациями в интернете. По совокупности эпизодов ему назначено 5 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. руб.

Цеха муниципального совхоза «Прогресс» в Краснодаре продали за 10,5 млн руб.