Задержанный за подготовку теракта в кубанской колонии хотел убить сотрудников ФСИН

Задержанный по подозрению в подготовке террористического акта в одной из исправительных колоний Краснодарского края признал, что намеревался устроить поджог и напасть на сотрудников учреждения с использованием самодельных ножей. Об этом стало известно из видеозаписи задержания, распространенной ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам фигуранта, он планировал поджечь помещение клуба, а затем «убить администрацию». Для этого, как утверждает задержанный, он слил бензин из тары, ацетон взял в швейном цехе колонии, там же изготовил и переделал ножи, которые собирался использовать при совершении преступления.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в одном из исправительных учреждений региона. По данным спецслужбы, его готовил выходец из Центрально-Азиатского региона, отбывающий наказание в данной колонии. Осужденный был задержан в момент подготовки преступления. В результате оперативных действий пострадавших и ущерба имуществу допущено не было.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Вячеслав Рыжков