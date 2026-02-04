Глава Роспотребнадзора заявила, что пляжи Анапы пока не готовы к открытию

Пляжи Анапы и Темрюкского района, пострадавшие от разлива мазута в декабре 2024 года, пока остаются закрытыми для отдыха, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации. По ее словам, к началу курортного сезона ситуация может измениться, однако текущие показатели не позволяют открыть пляжи для отдыхающих.

«Делается очень многое для того, чтобы очистить прекрасные белые пляжи песка Анапы, пока результат есть, но он недостаточен, чтобы открывать пляжи сегодня. Время до курортного сезона еще есть, и я уверена, что принятые меры будут реализованы»,— отметила госпожа Попова.

Она напомнила, что в 2025 году оздоровительные учреждения Анапы функционировали, однако пляжи оставались закрыты. Обследования воды, песка и гальки показали отсутствие превышений вредных веществ за исключением зоны загрязнения.

Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В море попало около 2,4 тыс. т топлива, часть которого вынесло на побережье Анапы и окрестностей, затронув 54 км береговой линии. Власти вводили режимы ЧС регионального и федерального уровня.

По данным Роспотребнадзора, в апреле 2025 года 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района не соответствовали санитарно-гигиеническим нормам и были закрыты для летнего отдыха. В начале июня были определены границы опасных зон для проведения работ по ликвидации последствий ЧС, при этом отдых в регионе возможен без купания в море.

Вячеслав Рыжков