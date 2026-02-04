В «ЕР» согласовали кандидатуру Светланы Масловой для избрания на должность главы Анапы

Президиум регионального политсовета «Единой России» поддержал кандидатуру Светланы Масловой на пост главы Анапы, сообщила пресс-служба партии. Ранее ее кандидатуру одобрил местный политсовет.

Как отметил секретарь регионального отделения и первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко, Светлана Маслова является членом партии и «обладает значительным управленческим опытом». Решение президиума будет направлено депутатскому объединению «Единой России» в городском совете Анапы с рекомендацией поддержать ее при голосовании.

Кроме того, президиум утвердил председателя Приморско-Ахтарского районного совета Василия Лозу исполняющим полномочия секретаря местного отделения партии.

В конце января в городской совет Анапы направили трех кандидатов по итогам конкурса по отбору кандидатур на пост главы курорта. На участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра Анапы подали свои заявки 18 человек.

Светлана Маслова ранее занимала должность вице-премьера Крыма. В конце января она ушла в отставку по собственному желанию.

Госпожа Маслова родилась в Анапе, окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «экономист». Работала главой администрации Калининграда, с 2020 года занимала пост заместителя председателя Совета министров Крыма.

Вячеслав Рыжков