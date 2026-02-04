Число поврежденных в результате атаки БПЛА в Адыгее автомобилей выросло до 172

Число автомобилей, поврежденных в результате атаки беспилотников на аул Новая Адыгея в Тахтамукайском районе Адыгеи, по уточненным данным, увеличилось до 172, из них 27 машин полностью сгорели. Об этом сообщил глава района Аскер Савв. Для определения размера ущерба к работе привлечены независимые эксперты-оценщики, которые по поручению следственных органов осматривают каждое транспортное средство.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Атака произошла 20 января, тогда повреждения получили многоквартирный дом и прилегающая территория, после чего в муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации районного уровня. В результате инцидента пострадали около 30 многоквартирных домов и ряд частных домов. Ранее власти сообщали о повреждении 92 автомобилей.

По словам господина Савва, региональные власти взяли на себя обязательства по выплате компенсаций владельцам пострадавшего транспорта. Осмотры проводятся по графику, предварительно по записи. По состоянию на 3 февраля эксперты обследовали 68 автомобилей. После завершения оценки будут произведены расчеты для компенсационных выплат.

Параллельно продолжаются восстановительные работы в жилых домах: заменяются окна, вывозится строительный мусор. Кирпичная кладка временно приостановлена из-за морозов и будет возобновлена при улучшении погодных условий.

Вячеслав Рыжков