Полиция проверяет данные об избиении школьника двумя взрослыми на Кубани

Полиция проводит проверку по информации о том, что в Динском районе Краснодарского края отец и старший брат шестиклассника избили 15-летнего школьника из-за конфликта между детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

23 января в ОМВД России по Динскому району поступила информация из медицинского учреждения о том, что подросток получил травмы. Как предварительно установили правоохранители, 22 января возле образовательного учреждения произошла ссора между учеником девятого класса и 12-летним мальчиком. На следующее утро к школе пришли отец шестиклассника и его 21-летний старший сын. Они напали на старшеклассника и нанесли ему побои.

Все личности участников происшествия установлены. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Алина Зорина