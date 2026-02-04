Перемены на местах

В начале 2026 года на Кубани произошла серия значимых кадровых изменений в органах власти на различных уровнях. Основные назначения января — в обзоре «Ъ-Кубань».

Масштабнее обзор — глубже надзор

Сенаторы Совета Федерации поддержали кандидатуру прокурора Краснодарского края Сергея Табельского на должность заместителя Генерального прокурора РФ. Его кандидатура для утверждения в верхнюю палату парламента была предложена президентом России. Кто придет на его место на Кубани, пока неизвестно.

До 2009 года господин Табельский служил в прокуратуре Оренбургской области сначала стажером, затем — помощником, старшим помощником. Далее стал заместителем прокурора Новотроицка, прокурором района, зампрокурора области. С 2009 по 2013 год работал прокурором Республики Калмыкия, с 2013 по 2017 год — прокурором Калининградской области, а с марта 2017 года — прокурором Краснодарского края.

Профессионалы в край

После перемещения бывшего руководителя департамента строительства Краснодарского края Игоря Федосова на муниципальный уровень на эту должность в статусе врио глава Кубани назначил Вадима Траскунова. Он с 2014 по 2015 год работал инженером в девелоперской компании «Нефтестройиндустрия-Юг». После этого занимал руководящие должности в строительных организациях края. В марте 2024 года губернатор назначил его первым заместителем руководителя депстроя.

Министром курортов, туризма и олимпийского наследия региона губернатор назначил Василия Воробьева. Господин Воробьев начал карьеру в 2016 году в Фонде микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2017-м перешел в корпорацию развития Краснодарского края. С 2018 по 2019 годы работал заместителем начальника, а позже — начальником центра сопровождения инвестпроектов гарантийного фонда региона. С 2020 года руководил департаментом развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Сергей Джаватханов назначен руководителем департамента по обеспечению деятельности мировых судей в Краснодарском крае. До декабря 2025 года он возглавлял Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе. За успешную организацию деятельности районных и городских судов Ямала Сергей Джаватханов получил знак «За усердие II степени».

Алексей Соловьев временно возглавил управление государственной охраны объектов культурного наследия. На этом месте он переместился должности начальника отдела госнадзора и административной практики этого же ведомства.

Президент РФ Владимир Путин назначил руководить краевым главком МЧС Алексея Клушина. Он имеет звание генерала-майора внутренней службы, с 2018 года возглавлял ГУМЧС по Ивановской области.

Утратил доверие

Глава Приморско-Ахтарского округа Максим Бондаренко был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Он возглавлял район с декабря 2017 года. Но в 2025-м у него начались серьезные проблемы с прокуратурой. Сначала надзорное ведомство предъявило ему и некоторым членам его семьи претензии в рамках деприватизационного процесса элитного поселка «Маяк» в Кабардинке. Прокуратура считает, что господин Бондаренко вместе с другими лицами нарушил закон при распределении прав на эти земли. Однако чиновник опроверг эти претензии, заявив, что все сделки были законными.

После этого прокуратура инициировала проверку соблюдения им антикоррупционного законодательства. Ревизоры пришли к выводу, что чиновник представил недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также не принимал меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов при перераспределении земельного участка неразграниченной государственной собственности. 21 января решением совета округа на основании соответствующего заявления губернатора края глава муниципалитета был отправлен в отставку по основанию — утрата доверия.

Крайпрокуратура подала к господину Бондаренко антикоррупционный иск об обращении в доход государства имущества на общую сумму более 250 млн руб. По данным надзорного ведомства, господин Бондаренко не подтвердил законность доходов, на которые приобрел все вышеперечисленное имущество.

В район и на курорт

Бывшего руководителя краевого депстроя Игоря Федосова глава Кубани Вениамин Кондратьев назначил исполняющим обязанности главы Динского района Краснодарского края. До 2017 года Игорь Федосов работал на управленческих позициях в коммерческих структурах. Затем перешел в краевое ГКУ «Центр укрепления материально-технической базы образования» начальником отдела, а далее — руководителем. В 2021 году перешел на госсулужбу, возглавив отдел госзакупок краевого минкульта, а с июня 2022-го занял пост заместителя министра. С 2023 года работал руководителем департамента строительства Краснодарского края.

В Анапе завершился конкурс по отбору кандидатур на должность главы города-курорта. По его итогам конкурсная комиссия направила в горсовет трех кандидатов, набравших максимальное количество баллов: Никиту Бойко, Александра Кудаева и Светлану Маслову. Никита Бойко возглавляет МАУ «Медиа-группа Анапа». Александр Кудаев руководит Виноградным сельским округом Анапы. Светлана Маслова в 2019–2020 годах занимала пост вице-президента по управлению соцразвитием ООО «Автотор Холдинг Менеджмент», а до января 2025-го работала заместителем председателя Совмина Крыма. Анапские депутаты рассмотрят программы финалистов на сессии и выберут главу муниципалитета тайным голосованием.

«Заповедный напев»…

И. о. директора Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Шапошникова назначен Владимир Титов. В Сочинском национальном парке аналогичную должность занял Владимир Атоян. Эти назначения последовали после отставки Сергея Шевелева, который 21 января покинул эти посты.

Владимир Титов начинал карьеру в адвокатуре, затем работал в службе судебных приставов и в аппарате Госдумы. С 2017 года работал Ростехнадзоре, а с 2018 года — в Сочинском нацпарке и Кавказском заповеднике. С 2023 года занимал должность первого замдиректора Сочинского нацпарка. Владимир Атоян перешел на новую должность с позиции замдиректора нацпарка по охране территории.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Генпрокуратура выявила в Кавказском заповеднике и Сочинском нацпарке нарушения на сумму более 3 млрд руб. По версии надзорного ведомства, учреждения «самоустранились от пресечения экологических правонарушений на территориях особо охраняемых природных зон в угоду коммерческим интересам».

Михаил Волкодав