Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Игорь Федосов назначен исполняющим обязанности главы Динского района

Игорь Федосов назначен исполняющим обязанности главы Динского района Краснодарского края. До этого момента он возглавлял департамент строительства региона с января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Игорь Федосов родился 1 марта 1992 года в селе Коноково Успенского района. В 2014 году получил диплом Кубанского государственного аграрного университета по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а в 2019-м окончил Кубанский государственный университет, изучив юриспруденцию.

До 2017 года чиновник работал в коммерческом секторе, занимая управленческие позиции. Затем перешел на государственную службу заместителем, а позже — начальником отдела в ГКУ «Центр укрепления материально-технической базы образования» Краснодарского края. С 2019 года руководил ГКУ КК «Центр технического и информационного обеспечения».

В 2021 году Игорь Федосов возглавил отдел госзакупок министерства культуры региона. С 24 июня 2022-го занимал пост заместителя министра культуры Кубани, а с 31 января 2023 года стал руководителем департамента строительства Краснодарского края.

Алина Зорина

Новости компаний Все