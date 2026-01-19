Игорь Федосов назначен исполняющим обязанности главы Динского района Краснодарского края. До этого момента он возглавлял департамент строительства региона с января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Игорь Федосов родился 1 марта 1992 года в селе Коноково Успенского района. В 2014 году получил диплом Кубанского государственного аграрного университета по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а в 2019-м окончил Кубанский государственный университет, изучив юриспруденцию.

До 2017 года чиновник работал в коммерческом секторе, занимая управленческие позиции. Затем перешел на государственную службу заместителем, а позже — начальником отдела в ГКУ «Центр укрепления материально-технической базы образования» Краснодарского края. С 2019 года руководил ГКУ КК «Центр технического и информационного обеспечения».

В 2021 году Игорь Федосов возглавил отдел госзакупок министерства культуры региона. С 24 июня 2022-го занимал пост заместителя министра культуры Кубани, а с 31 января 2023 года стал руководителем департамента строительства Краснодарского края.

Алина Зорина