Руководитель Кавказского биосферного заповедника и нацпарка Сочи покинул пост

Руководитель Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского национального парка Сергей Шевелев покинул занимаемые должности по собственному желанию, сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка. В сообщении уточняется, что господин Шевелев сложил полномочия руководителя особо охраняемых природных территорий, при этом остается на связи с коллективом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Кубани Фото: прокуратура Кубани

Ранее «Известия» сообщали, что Генеральная прокуратура в ходе проверки деятельности Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника выявила нарушения на сумму свыше 3 млрд руб. По данным издания, на территориях ООПТ велось строительство коммерческой инфраструктуры и осуществлялась массовая вырубка леса, что создавало угрозу для редких и краснокнижных растений. В публикации отмечалось, что выявленные нарушения относятся к периоду с 2023 года, когда Сергей Шевелев был назначен исполняющим обязанности директора Сочинского нацпарка, оставаясь при этом руководителем Кавказского заповедника, который он возглавлял с 2002 года.

Сочинский национальный парк был создан в 1983 году и расположен вдоль черноморского побережья в границах города-курорта Сочи на северо-западе Большого Кавказа. Это первый национальный парк в России и подведомственное учреждение Минприроды РФ. Его площадь составляет около 214 тыс. га, большая часть которой покрыта горными лесами. Флора парка насчитывает свыше 2,2 тыс. видов, значительная часть которых относится к реликтовым и эндемичным, а более 20% занесены в различные Красные книги.

Вячеслав Рыжков