Генпрокуратура выявила нарушения в Сочинском нацпарке на 1,3 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ выявила в Сочинском национальном парке нарушения, причинившие ущерб в 1,3 млрд руб. Об этом сообщают «Известия».

Надзорное ведомство обнаружило системные просчеты и отсутствие контроля за действиями руководства федеральных учреждений, управляющих особо охраняемыми природными территориями. Речь идет о Кавказском государственном природном биосферном заповеднике, Сочинском национальном парке, Сочинском дендрарии, дендрологическом парке «Южные культуры», Сочинском заказнике и заказнике «Приазовский». До 21 января 2026 года эти учреждения возглавлял Сергей Шевелев.

По данным Генпрокуратуры, администрации самоустранились от пресечения экологических правонарушений в угоду коммерческим интересам. Ведомство выявило 21 факт незаконной вырубки леса, который причинил ущерб в 1,3 млрд руб.

Также нацпарк получил урон при строительстве узкоколейной железной дороги в районе ущелья Ахцу — по этому факту возбуждено уголовное дело. Первоначально ущерб оценивался в 14,6 млн руб., но в ходе тщательной проверки увеличился почти до 1 млрд руб., поскольку в зоне строительства растет свыше 40 видов краснокнижных растений. Ущерб Тисо-самшитовой роще оценили почти в 1 млрд руб.

О нарушениях в работе Сочинского нацпарка ранее докладывал президенту России Владимиру Путину руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Он сообщил о формировании «серой зоны» в сфере допуска туристических групп на территорию.

Руководитель Сочинского географического общества Александр Зобнин рассказал, что на кордонах «Лаура» и «Пслух» появилось множество рекреационных объектов. По его словам, главные проблемы с этими объектами — это нарушения закона и экологическая угроза.

«В принципе, устав заповедника и национального парка этого не запрещает, но эти объекты не прошли государственную экспертизу, и часть их — это капитальные строения. Бани и купели для туристов, заводи для рыбалки, куда выпускали виды рыб, которые никогда здесь не водились, и их появление чревато серьезными проблемами для экосистемы»,— прокомментировал господин Зобнин.

Никита Бесстужев