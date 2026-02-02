Василий Воробьев назначен министром туризма Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил министром курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василия Воробьева. Ранее он возглавлял департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

О кадровом решении глава региона объявил на расширенном планерном совещании с заместителями и руководителями органов власти.

Василий Воробьев родился в Краснодаре 27 марта 1992 года. Он получил образование в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, а также окончил магистратуру КубГУ по специальности «финансовая математика».

Карьеру чиновник начал в 2016 году в Фонде микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2017-м перешел в корпорацию развития Краснодарского края. С 2018 по 2019 годы работал заместителем начальника, а позже — начальником центра сопровождения инвестиционных проектов гарантийного фонда региона. С 2020 года до назначения руководил департаментом развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

