Вадим Траскунов назначен врио главы кубанского депстроя
Временно исполняющим обязанности руководителя департамента строительства Краснодарского края назначен Вадим Траскунов. Соответствующее решение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба департамента. Ранее Траскунов занимал пост первого заместителя главы ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Вадим Траскунов родился в Краснодаре в 1992 году. В 2014 году он окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2016 году получил второе высшее образование по направлению «Юриспруденция».
С 2014 по 2015 год Траскунов работал инженером в отделе капитального строительства ООО «Нефтестройиндустрия-Юг». В период с 2015 по 2024 год он занимал руководящие должности в строительных организациях края. В марте 2024 года губернатор назначил его первым заместителем руководителя депстроя.
Господин Траскунов сменил на посту Игоря Федосова, который 19 января 2026 года был назначен исполняющим обязанности главы Динского района.