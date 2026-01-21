Вадим Траскунов назначен врио главы кубанского депстроя

Временно исполняющим обязанности руководителя департамента строительства Краснодарского края назначен Вадим Траскунов. Соответствующее решение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба департамента. Ранее Траскунов занимал пост первого заместителя главы ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вадим Траскунов родился в Краснодаре в 1992 году. В 2014 году он окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2016 году получил второе высшее образование по направлению «Юриспруденция».

С 2014 по 2015 год Траскунов работал инженером в отделе капитального строительства ООО «Нефтестройиндустрия-Юг». В период с 2015 по 2024 год он занимал руководящие должности в строительных организациях края. В марте 2024 года губернатор назначил его первым заместителем руководителя депстроя.

Господин Траскунов сменил на посту Игоря Федосова, который 19 января 2026 года был назначен исполняющим обязанности главы Динского района.

Вячеслав Рыжков