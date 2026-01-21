Сергей Джаватханов возглавил департамент по обеспечению деятельности мировых судей Кубани

Сергей Джаватханов назначен руководителем департамента по обеспечению деятельности мировых судей в Краснодарском крае. Соответствующее распоряжение губернатор подписал 20 января, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

До декабря 2025 года Джаватханов возглавлял Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе. Как пишет пресс-служба, на этой должности он проявил себя как принципиальный, опытный и целеустремленный управленец, способный организовать работу на высоком профессиональном уровне.

За успешную организацию деятельности районных и городских судов Ямала Сергей Джаватханов получил знак «За усердие II степени».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжения о назначении девяти руководителей органов исполнительной власти региона.

Никита Бесстужев