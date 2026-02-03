Компания Ирины Чемезовой подала новый иск к свердловскому дептуризма

Компания «Новый мир», принадлежащая председателю союза женщин Свердловской области Ирине Чемезовой, подала иск к департаменту по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, следует из картотеки арбитражных дел. Теперь «Новый мир» требует «признать исполненными условия соглашения» между компанией и департаментом туризма. Иск был принят к производству 13 января текущего года.

Ранее, в октябре прошлого года, компания «Новый мир» уже подавала иск к департаменту туризма. «Новый мир» требовал признать недействительным акт проверки деятельности организации. Защитник Ирины Чемезовой Михаил Яшин сообщал, что компания вернула грантовые средства после получения требований департамента. При этом проверка, по его словам, была проведена уже после того, как исполнение условий выделения грантовых средств было принято ведомством. Однако вскоре Свердловский арбитражный суд оставил без рассмотрения иск компании, мотивировав это тем, что акт проверки не накладывал никаких предписаний и не затрагивал права организации, что было необходимо для оспаривания акта в суде.

После проверки департамента туризма в отношении Ирины Чемезовой было возбуждено уголовное дело. Ей предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества (ст. 159 ч. 4 УК РФ). Дело связано с организацией пляжа Tava на берегу озера Таватуй. Сама обвиняемая видела причину проблем с грантами в сотрудничестве с Эльмирой Тукановой — директором регионального дептуризма (покинула пост осенью прошлого года). Защита Ирины Чемезовой считает, что дело носит хозяйственный характер и не должно рассматриваться в уголовном порядке. Напомним, Ирина Чемезова выступала третьим лицом по делу об изъятии активов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Позже, в конце декабря прошлого года Верх-Исетский райсуд начал рассматривать уголовное дело Ирины Чемезовой с продления ей домашнего ареста вплоть до 17 июня 2026 года. Во время процесса обвиняемая просила смягчить ей меру пресечения, поскольку она не может работать, чтобы обеспечивать несовершеннолетних детей. Вскоре уголовное дело передали в Кировский райсуд Екатеринбурга. Первый процесс назначен на 12 февраля.

Кроме этого, суд арестовал имущество семьи господина Чемезова на сумму около 500 млн руб. В списке арестованного три автомобиля — Audi A8 L, Mercedes GLS 400D и Mercedes 4MATIC. Под арест попали квартира Ирины Чемезовой, нежилое помещение, квартира в одном из жилых кварталов, офисное здание и дом брата Олега Чемезова. Арест пытались обжаловать, однако безуспешно — апелляционная инстанция оставила решение первой инстанции без изменения.

Напомним, бывший супруг Ирины Чемезовой, экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 30 декабря 2025 года был отпущен под домашний арест. Причиной смены меры пресечения стало ухудшившееся здоровье: врачи выявили у него рецидив серьезной болезни. Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Вместе с ним по делу «Облкоммунэнерго» с обвинением в мошенничестве суд отправил в СИЗО бизнесмена Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и экс-главу АО «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Антона Боликова.

