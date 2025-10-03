Компания Ирины Чемезовой подала иск к свердловскому дептуризма

Компания «Новый мир», принадлежащая председателю союза женщин Свердловской области Ирине Чемезовой, подала иск к департаменту по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, следует из картотеки арбитражных дел. Она требует признать недействительным акт проверки деятельности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«О признании недействительным акта контрольного мероприятия департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области "По соблюдению целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий на государственную поддержку общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры, на условиях софинансирования из федерального бюджета"»,— указано в исковых требованиях.

Иск был подан 25 сентября. Рассмотрение дела назначено на 21 октября.

Адвокат Ирины Чемезовой Михаил Яшин заявил, что компания вернула грантовые средства после получения требований департамента. Она не признает требования, и обратилась в суд с иском об оспаривании действий департамента. При этом проверка, по его словам, была проведена уже после того, как исполнение условий выделения грантовых средств было принято ведомством.

Господин Яшин подчеркнул, что спор является хозяйственным, а оснований для обвинений в мошенничестве сторона защиты не видит. «Такая избирательность, что у одного уголовное дело, а у другого арбитражный спор, тоже вызывает определенные вопросы»,— заметил он.

Госпожа Чемезова с 18 сентября находится под домашним арестом. Ее обвиняют по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество). По сведениям «Ъ-Урал», дело связано со строительством на грантовые средства пляжа Tava на берегу озера Таватуй. Зашита Ирины Чемезовой утверждает, что спор является хозяйственным и не может случить основанием для возбуждения уголовного дела.

Дептуризма летом 2025 года на основании проверок расходования грантовых средств подал девять исков к компаниям и частным предпринимателям на общую сумму 183 млн руб., среди ответчиков по искам — компании группы Baden Family, парк «Арамильская слобода», «Парк сказов». ООО «Новый мир» среди этих компаний нет.

В ведомстве утверждали, что компании не выполнили свои обязательства по грантам либо сделали это позже назначенного срока. Исковые требования включали полный возврат субсидии, в некоторых случаях — дополнительно штраф в размере субсидии. Суд уже отказал в удовлетворении двух исков: дела выиграли компании «Арамильская слобода», которую требовали вернуть 5 млн руб. субсидии и 5 млн руб. штрафа, и «Баден Групп» — ее просили вернуть субсидию в 63,3 млн руб. в полном объеме.

Как стало известно «Ъ-Урал», в правительстве Свердловской области рассматривают возможность ликвидации дептуризма. Среди причин, которые называют источники издания, — малая эффективность ведомство и неоднозначное отношение к его руководителю Эльмире Тукановой в профессиональном сообществе. В разговоре с «Ъ-Урал» госпожа Туканова заявила, что не слышала о подобных планах, при этом подчеркнув, что в 2025 году департамент начал проводить контрольно-надзорную работу в сфере туризма.

Анна Капустина