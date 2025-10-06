Ирина Чемезова обвинила Эльмиру Туканову в проблемах с полученным грантом

Акт, в котором указано, что гранты, полученные компанией «Новый мир» (принадлежит экс-супруге бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине Чемезовой), не реализованы, подписала глава регионального департамента туризма Эльмира Туканова. Об этом рассказала Ирина Чемезова после заседания суда, где рассматривалась ее мера пресечения.

По словам госпожи Чемезовой, у департамента не было замечаний, касающихся получения грантов компанией. «Эльмира Туканова подписала, что гранты не реализованы. После чего исчезла примерно на один месяц. Как говорили нам сотрудники департамента, ее нет на связи, она исчезла с радаров, удалила все соцсети и не отвечала никому на телефон. После того, как моего мужа взяли под стражу и когда меня посадили под домашний арест, она появилась. Именно в эти дни»,— рассказала журналистам Ирина Чемезова.

Напомним, Свердловский областной суд оставил под домашним арестом председателя союза женщин Свердловской области Ирину Чемезову до 1 ноября по делу о мошенничестве. По сведениям «Ъ-Урал» уголовное дело связано с пляжем Tava, созданным ее компанией «Новый мир» с помощью областных грантов. Ранее «Ъ-Урал» писал, что компания «Новый мир» подала иск к департаменту по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, требуя признать недействительным акт проверки деятельности компании. Рассмотрение дела назначено на 21 октября.

