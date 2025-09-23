С Ирины Чемезовой спрашивают за пляж

По сведениям «Ъ-Урал», уголовное дело, возбужденное в отношении председателя союза женщин Свердловской области Ирины Чемезовой, связано с пляжем Tava, созданным ее компанией «Новый мир» с помощью областных грантов. По решению суда, она помещена под домашний арест по обвинению в мошенничестве (ст. 159 ч. 4 УК РФ). Ее защита утверждает, что Ирина Чемезова вину не признает, а спор является хозяйственным и не предполагает возбуждения уголовного дела.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Чемезова

Фото: Соцсети Свердловского регионального отделения союза женщин России Ирина Чемезова

Фото: Соцсети Свердловского регионального отделения союза женщин России

О возбуждении уголовного дела в отношении председателя союза женщин Свердловской области Ирины Чемезовой, бывшей супруги вице-губернатора Олега Чемезова, стало известно в понедельник. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поместил ее под домашний арест до 1 ноября по обвинению в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защита обжаловала меру пресечения.

По сведениям «Ъ-Урал», уголовное дело связано с пляжем Tava на берегу озера Таватуй в Невьянском городском округе. По данным системы «СПАРК», Ирина Чемезова владеет с 2014 года компанией «Новый мир», которая занималась его созданием.

На сайте департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области указано, что в 2023 году «Новый мир» получил грант на сумму 4,223 млн руб. на обустройство пляжа Tava.

Накануне того, как стало известно о возбуждении уголовного дела, Ирина Чемезова в своем Telegram-канале написала, что на обустройство комплекса она получала грант и в 2024 году в размере 10,7 млн руб. Так как с 2023 года департамент туризма не обновлял документы о грантополучателях на своем сайте, подтвердить эту информацию не удалось. По словам госпожи Чемезовой, в рамках реализации гранта на пляже Tava появились детская площадка и спортивная зона, а остальные вложения в инфраструктуру были сделаны из ее собственных средств. По ее заявлению, все проекты по гранту были реализованы в полном объеме, претензий у департамента туризма не возникало.

Как следует из социальных сетей Tava, база отдыха начала работу с августа 2025 года.

«Пока в техническом режиме, без громких анонсов и лент с шарами, но с душой и вниманием к каждому гостю. Мы не все еще успели доделать, но атмосфера уже на месте»,— говорится в сообщении компании.

Ранее грантополучатели дептуризма в 2023 году уже сталкивались с судебными разбирательствами в результате реализации проектов — в том же документе о выдаче поддержки фигурируют компании, к которым ведомство подало арбитражные иски с требованием вернуть суммы грантов и равные им штрафы. В частности, иски были поданы к обществам «Город Мечты», «Синтезактив», «Арамильская слобода», «Баден Групп», индивидуальным предпринимателям.

Ирина Чемезова упоминается в иске Генпрокуратуры РФ, который поступил в Ленинский райсуд Екатеринбурга о национализации активов, принадлежащих бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву.

Надзорное ведомство утверждает, что они получили принадлежащие им объекты энергетической инфраструктуры в силу «неформальных связей» с представителями федеральной и региональной власти. По данным следствия, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов (фигурирует как ответчик) «обеспечивал лоббирование и согласование в органах власти кабальных тарифов на оказываемые компаниями Артема Бикова и Алексея Боброва коммунальные услуги». Взамен, как утверждает Генпрокуратура, его родственникам и доверенным лицам предприниматели предоставляли имущество на льготных условиях. В частности, Ирине Чемезовой по договору купли-продажи за номинальную стоимость передали «высоколиквидную недвижимость» в Сысертском районе.

В своем Telegram-канале госпожа Чемезова заявляла, что новости про нее являются «большим заказом», а участок в Сысертском районе она купила по рыночной стоимости у компании, не связанной с Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Сторона защиты с обвинением несогласна, рассказал «Ъ-Урал» адвокат Ирины и Олега Чемезовых Михаил Яшин. Уголовное дело он назвал сфабрикованным. «То, на что указывает следствие — это хозяйственный спор об исполнении договора и не более, что не может быть поводом для возбуждения уголовного дела и привлечения кого-либо к ответственности»,— пояснил он. Для доказательства своей невиновности Ирина Чемезова, по его словам, будет использовать «все законные способы».

Анна Капустина