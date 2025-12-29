Суд продлил домашний арест Ирине Чемезовой до 17 июня

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга начал рассмотрение уголовного дела Ирины Чемезовой, бывшей супруги экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, с продления ей домашнего ареста до 17 июня 2026 года, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области. Во время процесса Чемезова просила смягчить ей меру пресечения, поскольку она не может работать, чтобы обеспечивать несовершеннолетних детей. А все счета их семьи арестованы. Вину она отрицает.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Ирине Чемезовой предъявлены обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Фактура уголовного дела связана с пляжем Tava на озере Таватуй, на которое компания «Новый мир», принадлежащая Ирине Чемезовой, получила значительные гранты от областного департамента туризма.

Отметим, после заседания по рассмотрению меры пресечения Ирина Чемезова сказала прессе, что директор департамента Эльмира Туканова подписала акт, в котором указано, что гранты не были реализованы. «Эльмира Туканова подписала, что гранты не реализованы. После чего исчезла примерно на один месяц. Как говорили нам сотрудники департамента, ее нет на связи, она исчезла с радаров, удалила все соцсети и не отвечала никому на телефон. После того, как моего мужа взяли под стражу и когда меня посадили под домашний арест, она появилась. Именно в эти дни»,— рассказала присутствующим журналистам Ирина Чемезова.

Вскоре компания Чемезовой «Новый мир» попыталась оспорить акт проверки, проведенной департаментом туризма, но суд оставил иск без рассмотрения. В определении суд сообщил, что для оспаривания акта в суде необходимо, чтобы он нарушал права или законные интересы заявителя — то есть на заявителя должны накладывать обязательства или создавать какие-то препятствия его работе. При этом акт проверки не накладывает никаких предписаний и не затрагивает права организации.

Защита Ирины Чемезовой ранее заявляла, что это, прежде всего, спор — хозяйственный и не может быть основанием для уголовного дела.

Кроме этого, ранее Ирина Чемезова была привлечена в качестве третьего лица по делу об изъятии активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Надзорное ведомство утверждало, что они получили принадлежащие им объекты энергетической инфраструктуры в силу «неформальных связей» с представителями федеральной и региональной власти. По данным следствия, экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов (также фигурировал как ответчик) «обеспечивал лоббирование и согласование в органах власти кабальных тарифов на оказываемые компаниями Артема Бикова и Алексея Боброва коммунальные услуги». Взамен, как утверждает Генпрокуратура, его родственникам и доверенным лицам предприниматели предоставляли имущество на льготных условиях. В частности, Ирине Чемезовой по договору купли-продажи за номинальную стоимость передали «высоколиквидную недвижимость» в Сысертском районе.

В своем Telegram-канале госпожа Чемезова заявляла, что новости про нее являются «большим заказом», а участок в Сысертском районе она купила по рыночной стоимости у компании, не связанной с Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

10 октября Ленинский райсуд Екатеринбурга изъял в доход государства у бизнесменов акции компаний «Облкоммунэнерго», «СУЭНКО», «Делового дома на Архиерейской» и других.

Артем Путилов