Суд арестовал имущество семьи экс-вице-губернатора Чемезова на 500 млн рублей

Суд арестовал имущество семьи бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова на сумму около 500 млн руб., сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Арест наложен в рамках дела о мошенничестве.

В списке арестованного три автомобиля — Audi A8 L, Mercedes GLS 400D и Mercedes 4MATIC. Под арест попали квартира Ирины Чемезовой, нежилое помещение, квартира в одном из жилых кварталов, офисное здание и дом брата Олега Чемезова.

Напомним, 30 сентября бывший вице-губернатор Олег Чемезов был заключен под стражу по решению суда до 15 ноября. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Олег Чемезов и сотрудники АО «Объединенная теплоснабжающая компания» («дочка» «Облкоммунэнерго») похитили из бюджета Свердловской области более 1 млн руб. Экс-чиновник с обвинениями не согласен.

В сентябре господин Чемезов стал соответчиком по иску Генеральной прокуратуры об изъятии «Облкоммунэнерго» в доход государства. Ранее «Ъ-Урал» писал, что 16 сентября у Олега Чемезова арестовали счета.

Полина Бабинцева