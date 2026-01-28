Суд в Екатеринбурге оставил под арестом имущество Ирины Чемезовой

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верх-Исетского райсуда о наложении ареста на имущество Ирины Чемезовой, бывшей супруги экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, и его брата, Игоря Чемезова, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов региона. Ранее суд арестовал имущество семьи господина Чемезова на сумму около 500 млн руб. В списке арестованного три автомобиля — Audi A8 L, Mercedes GLS 400D и Mercedes 4MATIC. Под арест попали квартира Ирины Чемезовой, нежилое помещение, квартира в одном из жилых кварталов, офисное здание и дом брата Олега Чемезова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, под конец декабря минувшего года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело Ирины Чемезовой с продления ей домашнего ареста вплоть до 17 июня 2026 года. Во время процесса госпожа Чемезова просила смягчить ей меру пресечения, поскольку она не может работать, чтобы обеспечивать несовершеннолетних детей.

Ирина Чемезова обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Следствие связывает дело с получением компанией «Новый мир», принадлежащей Ирине Чемезовой, грантов от департамента туризма Свердловской области на развитие пляжа Tava, прилегающего к озеру Таватуй. Сама обвиняемая видела причину проблем с грантами в сотрудничестве с Эльмирой Тукановой — директором регионального дептуризма (покинула пост осенью прошлого года).

Напомним, 30 декабря 2025 года сам Олег Чемезов был отпущен под домашний арест. Причиной стало ухудшившееся здоровье: врачи выявили у него рецидив серьезной болезни. Он обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Вместе с ним по делу «Облкоммунэнерго» с обвинением в мошенничестве суд отправил в СИЗО бизнесмена Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и экс-главу АО «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Антона Боликова.