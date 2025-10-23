Суд не стал рассматривать иск компании Ирины Чемезовой к департаменту туризма

Свердловский арбитражный суд оставил без рассмотрения иск компании «Новый мир», принадлежащей экс-супруге бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова и председателю союза женщин Свердловской области Ирине Чемезовой, к департаменту развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Компания оспаривала акт проверки выполнения работ по гранту, проведенной региональным департаментом туризма в начале сентября. «Новый мир» выразил несогласие с актом и требовал признать его недействительным.

В определении суд указал, что для оспаривания акта в суде необходимо, чтобы он нарушал права или законные интересы заявителя — то есть на заявителя должны накладывать обязательства или создавать какие-то препятствия его работе. При этом акт проверки не накладывает никаких предписаний и не затрагивает права организации. На этом основании суд отказал в рассмотрении документа с результатами проверки и вернул оплаченную компанией государственную пошлину.

После проверки департамента туризма в отношении Ирины Чемезовой было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ст. 159 ч. 4 УК РФ). Дело связано с организацией пляжа Tava на берегу озера Таватуй. Как указано в материалах арбитражного дела, в декабре 2023 года компания получила субсидию, на которую должна была построить пляж до конца ноября 2024 года. Сумма субсидии, как следует из данных сайта дептуризма, составила более 4,2 млн руб.

Ирина Чемезова находится под домашним арестом, а в проблемах с грантом она обвинила директора департамента Эльмиру Туканову. По словам госпожи Чемезовой, у департамента не было претензий к реализации проектов, однако потом глава ведомства «подписала, что гранты не реализованы, после чего исчезла примерно на один месяц».

Сторона защиты Ирины Чемезовой уверена, что этот спор — хозяйственный и не может быть основанием для уголовного дела. Департамент туризма ранее подал иски к нескольким компаниям, которые получали субсидии на развитие туризма и, по утверждению ведомства, не выполнили обязательства по ним. Среди них — несколько компаний в структуре «Baden Family», «Парк сказов», «Арамильская слобода». Департамент требовал вернуть субсидию в полном объеме или в двукратном размере. Пока во всех завершенных делах суд занимал сторону компаний.

Анна Капустина