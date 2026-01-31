В Кировский райсуд Екатеринбурга поступило уголовное дело Ирины Чемезовой

В Кировский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело Ирины Чемезовой, экс-супруги бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, следует из картотеки суда. Дата первого заседания пока не назначена.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело Ирины Чемезовой в конце декабря минувшего года. Тогда ей продлили домашний арест вплоть до 17 июня 2026 года. Во время процесса госпожа Чемезова просила смягчить ей меру пресечения, поскольку она не может работать, чтобы обеспечивать несовершеннолетних детей. Вскоре ее уголовное дело передали в Кировский райсуд Екатеринбурга. Передача обусловлена местом совершения преступления.

Ирина Чемезова обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, дело связано с получением компанией «Новый мир», принадлежащей Ирине Чемезовой, грантов от департамента туризма Свердловской области на развитие пляжа Tava, прилегающего к озеру Таватуй.

Олег Чемезов 30 декабря 2025 года был отпущен под домашний арест. Причиной смены меры пресечения стало ухудшившееся здоровье: врачи выявили у него рецидив серьезной болезни. Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Вместе с ним по делу «Облкоммунэнерго» с обвинением в мошенничестве суд отправил в СИЗО бизнесмена Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и экс-главу АО «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Антона Боликова.

Ранее суд арестовал имущество семьи господина Чемезова на сумму около 500 млн руб. В списке арестованного три автомобиля — Audi A8 L, Mercedes GLS 400D и Mercedes 4MATIC. Под арест попали квартира Ирины Чемезовой, нежилое помещение, квартира в одном из жилых кварталов, офисное здание и дом брата Олега Чемезова. Арест пытались обжаловать, однако безуспешно — апелляционная инстанция оставила решение первой инстанции без изменения.

Артем Путилов