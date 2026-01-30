Главные новости за 30 января. Кубань, Крым, Адыгея

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и его близких родственников.

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ о взыскании с Вигена Саркисяна и связанных с ним 18 физических и юридических лиц имущества в доход государства.

Бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России и экс-председателю совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеду Билалову вменяют причастность к хищению $200 млн, выделенных Сбербанком на строительство олимпийских объектов в Сочи.

Над Республикой Крым дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Депутаты городской думы Краснодара согласовали изменение вида разрешенного использования земельного участка в Юбилейном микрорайоне, что позволяет разместить на территории храм и прилегающий сквер.

Четверть работников Краснодарского края в 2025 году получила прибавку к зарплате.

32-летнего жителя Ялты будут судить за передачу информации о расположении военной техники и кораблей представителю Главного управления разведки Украины.

Арестовано имущество экс-заместителя начальника Новороссийского строительного управления ФГУП ГУСС Дмитрия Таксиди на сумму свыше 170 млн руб. по обвинению в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа.

Администрация Новороссийска утвердила проект планировки для расширения эстакады отгрузки зерновых, масличных культур и зернового масла в рамках реализации третьей очереди расширения Новороссийского зернового терминала, который входит в «Деметра-Холдинг».