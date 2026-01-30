Жителя Ялты будут судить за передачу данных о военной технике и кораблях

32-летнего жителя Ялты будут судить за передачу информации о расположении военной техники и кораблей представителю Главного управления разведки Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Следствие полагает, что житель Ялты в середине 2023 года вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Украины. Он сообщил ему о готовности оказать помощь в деятельности против России. В ноябре того же года обвиняемый получил от куратора задание, согласно которому он должен был передать актуальные сведения о размещении военной техники РФ на территории Севастополя.

Фигурант снял на видео и зарисовал схемы размещения военных кораблей в Севастополе и военной техники в пригороде Ялты. Собранную информацию он направил куратору из Украины.

Незаконная деятельность жителя Ялты была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело о государственной измене будет направлено прокуратурой в Верховный суд Республики Крым для рассмотрения.

