Проект планировки расширения зернового терминала утвердили в Новороссийске

Администрация Новороссийска утвердила проект планировки для расширения эстакады отгрузки зерновых, масличных культур и зернового масла в рамках реализации третьей очереди расширения Новороссийского зернового терминала, который входит в «Деметра-Холдинг». Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск».

Третий этап расширения зернового терминала включает в себя создание линейных объектов, первым из которых станет первый этап строительства эстакады отгрузки зерновых и масличных культур. Планируется, что эстакада протяженностью 360 м сможет отгружать 4,8 млн т зерновых и масличных культур и производить около 0,2 млн т подсолнечного масла в год.

Отгрузка будет осуществляться с помощью четырех конвейерных линий зерновых и масличных культур суммарной производительностью 3,2 тыс. т в час. Производительность подсолнечного масла составит 600 т в час.

Сухопутная часть эстакады протяженностью 86,7 м станет вторым линейным объектом. Третий — сухопутная часть терминального комплекса по перегрузке зерновых и масличных культур. Ожидается, что эксплуатация комплекса позволит отгружать 1,5 млн т зерновых и 48 тыс. т масличных культур ежегодно. Отгрузка будет осуществляться двумя конвейерными линиями суммарной производительностью 1,6 тыс. т в час.

Соглашение о расширении Новороссийского зернового терминала подписали на полях ПМЭФ-2025 в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Алина Зорина