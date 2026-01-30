В Краснодарском крае доходы увеличились у 25% работников

Четверть работников Краснодарского края в 2025 году получила прибавку к зарплате. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным опроса, об увеличении заработной платы сообщили 25% участников исследования. При этом 27% респондентов не отметили изменений в оплате труда, 8% не работали в указанный период, а 10% опрошенных затруднились с ответом.

Наиболее существенный рост доходов зафиксировали специалисты по управлению персоналом — 44%. На втором месте оказались представители высшего и среднего менеджмента с показателем 40%. Замкнули тройку лидеров работники строительства и недвижимости — 38%. Прибавку также получили сотрудники производства и сервисного обслуживания, а также добычи сырья — по 34%. В первую десятку вошли финансы и бухгалтерия (32%), наука и образование (31%), административный персонал, закупки и туризм — по 30%.

По гендерному признаку положительную динамику оплаты труда отметили 29% женщин и 27% мужчин.

Карьерный рост коснулся каждого шестого работника региона — 15% респондентов продвинулись по службе. Еще 9% отметили изменение названия должности без пересмотра функций, тогда как 46% остались на прежних позициях.

Чаще всего повышение получали представители высшего и среднего менеджмента (23%), специалисты по управлению персоналом и обучению (22%), работники строительства и недвижимости (18%), маркетинга, рекламы и PR (17%), а также административный персонал (16%).

«Такое распределение отражает вклад специалистов в развитие бизнеса: управленцы, HR, маркетинг и PR напрямую влияют на эффективность процессов, рост команд и финансовые результаты компаний, поэтому повышение для них становится формой признания достижений и мотивации»,— пояснила директор hh.ru в регионах Марина Качанова.

По ее словам, в строительстве и недвижимости рост должностей и зарплат часто служит инструментом удержания лучших кадров в условиях конкуренции. Административные позиции зачастую занимают начинающие специалисты, стремящиеся к профессиональному развитию.

Алина Зорина