Экс-вице-президент ОКР подозревается в хищении 200 млн долларов на Олимпиаде в Сочи

Бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России и экс-председателю совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеду Билалову вменяют причастность к хищению $200 млн, выделенных Сбербанком на строительство олимпийских объектов в Сочи. Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, Тверской суд Москвы заочно арестовал господина Билалова на два месяца, он объявлен в международный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, финансирование строительства ряда объектов, включая гостиничный комплекс «Горки город» в Красной Поляне, осуществляло ОАО «Красная поляна», подконтрольное Ахмеду и Магомеду Билаловым. В 2009 году компания заключила с госкорпорацией «Олимпстрой» несколько соглашений, связанных с реализацией проекта «Горная карусель». Впоследствии более 1 млрд руб., привлеченных в Сбербанке по договорам долевого участия, были размещены в ОАО «Национальный банк развития бизнеса», акционером и председателем совета директоров которого являлся Магомед Билалов.

Следствие полагает, что в 2013 году Ахмед Билалов и учредитель ООО «Сады Киви» Мусайиб Исмаилов оформили фиктивное соглашение, согласно которому якобы по поручению Сбербанка 27,3% акций ОАО «Красная поляна» были проданы сторонней компании за $200 млн. На основании этого документа фигуранты обратились в суд Киевской области с иском о взыскании со Сбербанка упущенной выгоды, и суд постановил взыскать с банка указанную сумму. После этого аналогичный иск был подан в суд США с требованием признать и привести в исполнение решение украинского суда. Рассмотрение этого дела, по данным СМИ, пока не завершено.

Действия фигурантов квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере. Срок заочного ареста Ахмеда Билалова начнет исчисляться с момента его задержания на территории России или экстрадиции. В суде представитель следствия сообщил, что обвиняемый покинул страну около десяти лет назад и в настоящее время проживает в США.

Ранее в отношении Ахмеда Билалова уже возбуждалось уголовное дело — в 2013 году его обвиняли в причастности к необоснованным расходам средств «Курортов Северного Кавказа», после чего он выехал за границу. В 2019 году экс-вице-президент ОКР был задержан миграционной службой США во Флориде за нарушение миграционного режима. Широкий общественный резонанс вокруг его деятельности возник еще в период подготовки к Олимпиаде в Сочи, когда в 2013 году президент России Владимир Путин публично раскритиковал затягивание сроков строительства комплекса «Горная карусель».

Вячеслав Рыжков