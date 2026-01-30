Гордума Краснодара утвердила изъятие части сквера под строительство храма в Юбилейном

Депутаты городской думы Краснодара согласовали изменение вида разрешенного использования земельного участка в Юбилейном микрорайоне, что позволяет разместить на территории храм и прилегающий сквер. Решение приняли на заседании представительного органа.

Речь идет об участке на улице 70-летия Октября, который ранее относился к территории общего пользования. В пояснительных материалах указано, что смена статуса необходима для строительства религиозного объекта, при этом благоустройство и озеленение территории планируют сохранить — на участке предусмотрено создание сквера.

Планируется, что высота храма с учетом дополнительной опоры и верха креста составит 70 м — комплекс станет самым высоким среди храмов, посвященных бойцам СВО. Примерная площадь застройки — 3 тыс. 226 кв. м, ширина храма — 36,36 м, а длина — 47,90 м. Как отметили в Екатеринодарской и Кубанской епархии, территория будет открытой, заборов или ограждений на набережной вокруг храмового комплекса не установят.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии 5 декабря сообщил, что новый храмовый комплекс в Юбилейном микрорайоне Краснодара будет посвящен участникам спецоперации и всему российскому воинству. Тематику учтут в том числе во внутреннем убранстве и подборе икон.

Как писал «Ъ-Кубань», жители Юбилейного микрорайона Краснодара в декабре 2025 года записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить зеленую зону в их районе. Съемки проходили на аллее 80-летия Краснодарского края, где планируют построить храм в честь участников специальной военной операции.

Анна Гречко