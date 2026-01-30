В Новороссийске арестовали имущество бывшего замначальника ФГУП «ГУСС»

Арестовано имущество экс-заместителя начальника Новороссийского строительного управления ФГУП ГУСС Дмитрия Таксиди на сумму свыше 170 млн руб. по обвинению в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело против бывшего чиновника. Дмитрия Таксиди подозревают в превышении должностных полномочий при выполнении государственного оборонного заказа и получении крупной взятки. Арест на имущество наложили для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.

По данным следствия, в 2021 году государственный заказчик и ФГУП «ГУСС» заключили многомиллионный договор субподряда на завершение строительно-монтажных работ в Новороссийске. Контроль за исполнением соглашения поручили Дмитрию Таксиди. В 2021–2022 годах обвиняемый, превышая служебные полномочия, заключил без конкурса договор на проведение строительных работ с коммерческой организацией. От представителя компании чиновник получил взятку в особо крупном размере за общее покровительство при выполнении соглашения.

В итоге условия контракта не были выполнены, что причинило Министерству обороны России ущерб в особо крупном размере. По ходатайству военного следователя суд избрал Дмитрию Таксиди меру пресечения в виде заключения под стражу.

Алина Зорина