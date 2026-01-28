Главные новости за 28 января: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Окружной суд Варшавы отклонил ходатайство защиты об отводе судьи от рассмотрения дела об экстрадиции петербургского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина на Украину. Дата следующего заседания пока не назначена.

Kronung Group приобрела земельный участок площадью 2,6 га в Парголово на территории Пригородный под строительство жилого дома площадью 80,5 тыс кв м за 1,35 млрд рублей. Ранее эту территорию должна была застраивать группа ЦДС. Общий объем инвестиций в проект составит 8 млрд рублей.

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин распорядился, чтобы Росимущество в течение четырех месяцев передало 100% акций киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. «Ленфильм» является старейшей государственной кинокомпанией России, она была основана в 1914 году. В 2013 году организация взяла кредит у ВТБ на сумму 1,5 млрд рублей, к 2020 году долг увеличился до 2,2 млрд рублей. Подробнее о крахе киностудии — в материале «"Ленфильм" возвращается в городские руки».

В Петербурге выставили на торги здание завода радиоаппаратуры «Ред Стар Софтваре». Это строение площадью 1460 м, расположенное на Ржевке. Его строительство началось в 2015 году, но было завершено только в июле 2025-го, после чего компания-владелец обанкротилась. Начальная цена на аукционе, назначенном на 4 марта, составляет 120 млн рублей. Ранее 75% 75% доли в «Ред Стар Софтваре» владел Даниил Пузыревский — полный тезка человека, которого в 2024 году осудили как предполагаемого лидера международной хакерской группировки REvil.

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков не смог оспорить штраф по делу о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Протокол в отношении политика составили за пост с соболезнованиями семье Алексея Навального, опубликованный в день его смерти. Если постановление не обжалуют, «яблочник» не сможет принять участие в выборах в Госдуму-2026.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Валерия Урбана к пяти с половиной годам условно по делу об организации незаконной миграции и отмывании денег. По версии обвинения, фигурант участвовал в незаконной схеме легализации иностранцев через частный Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт. Сумму легализованных средств суд оценил в 40,967 млн рублей, а извлеченный преступный доход — не менее чем в 45,285 млн рублей.

Законодательное собрание Ленинградской области 28 января приняло закон о новой схеме одномандатных избирательных округов, по которой пройдут выборы в региональный парламент 20 сентября 2026 года. Схема предполагает 25 одномандатных округов. Еще 25 мандатов распределяются по партийным спискам.

В Петербурге в первом квартале 2026 года запустят обслуживание посетителей МФЦ с использованием биометрии без предъявления документов. По оценке городских властей, использование биометрической идентификации может сократить время обслуживания на 20–30%. При этом у посетителей сохранится выбор: получать услуги по паспорту или по биометрии.

По итогам 2025 года загородный рынок Санкт-Петербурга и Ленградской области столкнулся с резким спадом. Общее число продаж составило 4,8 тысячи объектов, что на 37% меньше, чем в 2024 году, и вернулось к «нормальным» докризисным показателям десятилетней давности.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, уточняющий порядок выполнения квоты на трудоустройство инвалидов из числа ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО. Инициатива предполагает, что при приеме на работу одного такого сотрудника, работодатель будет закрывать квоту сразу на два рабочих места для инвалидов.