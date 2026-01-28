Завод радиоаппаратуры «Ред Стар Софтваре» выставили на торги в Петербурге

В Петербурге выставили на торги здание завода радиоаппаратуры «Ред Стар Софтваре», сообщает «Деловой Петербург». Это строение площадью 1460 м, расположенное на Ржевке. Его строительство началось в 2015 году, но было завершено только в июле 2025-го, после чего компания-владелец обанкротилась. Начальная цена на аукционе, назначенном на 4 марта, составляет 120 млн рублей.

Особое внимание к объекту привлекает личность его бывшего владельца. В 2021 году 75% доли в «Ред Стар Софтваре» приобрел предприниматель Даниил Пузыревский — полный тезка человека, которого в 2024 году осудили как предполагаемого лидера международной хакерской группировки REvil, обвинявшейся в атаках на американские компании. После его задержания в 2022 году связанные с ним бизнесы, включая ресторан «Долина цветов» и ресторан Vincent, были закрыты или ликвидированы. В ноябре 2025 года налоговая служба подала иск о банкротстве самого Пузыревского из-за долга в 1,1 млн рублей.

Здание выставляется на торги в рамках процедуры банкротства компании. К «Ред Стар Софтваре» подано 26 исков на общую сумму 157 млн рублей, включая крупный долг за аренду земли перед городом. Единственным существенным активом компании является это заводское здание, которое может быть использовано не только для производства, но и как складской комплекс.

Эксперты отмечают, что цена в 82,2 тыс. рублей за квадратный метр может казаться высокой, но она может быть оправдана, если объект полностью подготовлен для промышленного использования с подведенными мощностями и удобными подъездными путями.