Суд дал условный срок по делу о легализации мигрантов через частный петербургский вуз

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор Валерию Урбану по делу об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и отмывании денег (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2020 года ректор частного Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (дело в отношении него выделено в отдельное производство) создал организованную группу для оформления иностранцам учебных виз без реального обучения. Валерий Урбан вместе с соучастниками подбирал иностранных граждан, готовил фиктивные приглашения, а затем оформлял пакеты документов для миграционного подразделения полиции. Таким образом с 14 января 2020 года по 5 ноября 2024 года были созданы условия для незаконного въезда и пребывания в России 501 иностранного гражданина.

Для придания легального вида денежным поступлениям 14 января 2020 года между институтом и Валерием Урбаном как индивидуальным предпринимателем заключили договор о сотрудничестве. По документам он должен был привлекать абитуриентов, в том числе иностранных, однако соглашение было мнимым и использовалось для легализации денег, полученных за оформление учебных виз. Сумму легализованных средств суд оценил в 40,967 млн рублей, а извлеченный преступный доход — не менее чем в 45,285 млн рублей.

Валерий Урбан признал вину и раскаялся, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил фигуранту 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф 600 тыс. рублей. Кроме того, по решению суда конфискована вся сумма, полученная незаконным путем.

О задержании ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александра Борзова стало известно в ноябре 2024 года. Сообщалось, что «клиентами» незаконного бизнеса по оформлению виз стали граждане Египта, Сирии и других арабских стран.

Артемий Чулков