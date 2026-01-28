Глава «Яблока» Рыбаков не смог оспорить штраф за пост с фото Навального

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков не смог оспорить штраф по делу о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Протокол в отношении политика составили за пост с соболезнованиями семье Алексея Навального, опубликованный в день его смерти. Если постановление не обжалуют, «яблочник» не сможет принять участие в выборах в Госдуму-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе «Яблока», горсуд оставил в силе решение районного суда. «С решением суда не согласны. Будем обжаловать в вышестоящем суде. Надеемся, что справедливость и законность восторжествуют»,— отметил юрист Борис Грузд.

Протокол в отношении Николая Рыбакова в конце октября составили сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Основанием стал пост в соцсети «ВКонтакте», опубликованный в день смерти Алексея Навального, 16 февраля 2024 года. К публикации с соболезнованиями была приложена фотография оппозиционера.

Защита господина Рыбакова настаивала, что полиция не учла дату публикации и ее жанр — некролог, который «соответствует традиционным духовно-нравственным ценностям».

По словам Бориса Грузда, пост «яблочника» не имеет «никакого отношения к экстремизму и побуждению к деятельности других лиц». Изображения господина Навального, настаивала защита, нет в реестре экстремистских и запрещенных материалов, а СМИ в течение многих лет иллюстрировали материалы его фотографиями. Наконец, в протоколе отсутствуют объяснения, что именно полиция сочла символикой экстремистской организации, подчеркнул адвокат.

Судью Елизавету Трускаленко доводы защитника не убедили. Она признала Николая Рыбакова виновным и назначила ему наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. руб.

Напомним, 27 ноября по аналогичной статье КоАП на 1,5 тыс. руб. была оштрафована депутат петербургского парламента Ольга Штанникова («Яблоко»). Поводом стал репост в соцсети «ВКонтакте» 12-летней давности, посвященный кандидату в мэры Москвы Алексею Навальному. Еще раньше за публикацию фото оппозиционера привлекли депутатов Михаила Амосова («Справедливая Россия») и Ивана Апостолевского (КПРФ), а также правого активиста Савву Федосеева.

20 января Третий кассационный суд общей юрисдикции полностью отменил решение первых двух инстанций и прекратил производство по делу господина Федосеева. Адвокат активиста Алексей Калугин в разговоре «Ъ Северо-Запад» подчеркнул, что сегодняшнее решение стало первым подобным в стране по делам, связанным с публикацией фото Алексея Навального. Тем не менее, позже заметил господин Калугин, отмена произошла по формальным обстоятельствам, а не из-за того что суд постановил, что пост не являлся правонарушением.

Полина Пучкова