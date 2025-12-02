«Ленфильм» возвращается в городские руки

Росимущество передаст полный пакет акций «Ленфильма» комитету по культуре Санкт-Петербурга, указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Процесс передачи завершат за полгода, после чего киностудию будут развивать как креативное пространство.

Весной этого года возможность перехода «Ленфильма» в управление комитета по культуре Петербурга в Минкульте РФ отрицали, хотя инициатором обращения выступил Союз кинематографистов. Ответственный секретарь организации Александр Бабаян настаивал, что Министерство культуры из Москвы не способно эффективно управлять студией, и предложил привлечь к работе местных специалистов.

Тогда на обращение глава министерства Ольга Любимова заявила, что идея нецелесообразна. «В части поддержки "Ленфильма" мы останемся с ним всегда как профильное ведомство. Совершенно точно понятно, что он закрыт не будет и никогда не будет перепрофилирован»,— объяснила госпожа Любимова.

В конце сентября ситуация кардинально изменилась. В Росимуществе подтвердили передачу акций под контроль города. Планировалось, что в ведение Смольного они перейдут не раньше весны 2026 года. Кроме смены владельцев в ближайшее время студию ждет обновление концепции. Еще тогда сообщалось, что для этого разработан пятилетний план, но и спустя несколько месяцев на студии его не разглашают. Однако известно, что одним из направлений станет производство патриотических и исторических фильмов для воспитания молодежи.

Также «Ленфильму» предстоит выбраться из долгов. По итогам прошлого года киностудия, несмотря на государственную поддержку, понесла чистый убыток в размере 162 млн рублей. Кредиторская задолженность «Ленфильма» за год выросла почти втрое: с 87,4 до 249,7 млн рублей, превысив выручку.

Возможностью пополнить бюджет для студии станет запуск на территории креативного пространства, доходы от которого смогут покрыть расходы «Ленфильма». Инициативу по развитию территории разработал основатель BS Art Development Group Александр Басалыгин, который ранее работал над кластерами «Флигель», «Третий кластер», «Архитектор», «Голицын Лофт» и «Вавилов Лофт». Согласно проекту господина Басалыгина, ключевой локацией студии станет улица Фильмштейна, которая протянется от Каменноостровского проспекта вглубь дворов студии, объединяя локальные кофейни, рестораны с террасами и шоурумы местных дизайнеров.

Стефания Барченкова