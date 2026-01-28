ЗакС Петербурга поддержал законопроект о квотах для трудоустройства инвалидов СВО

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, уточняющий порядок выполнения квоты на трудоустройство инвалидов из числа ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО. Инициатива предполагает, что при приеме на работу одного такого сотрудника, работодатель будет закрывать квоту сразу на два рабочих места для инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского парламента.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авторами инициативы выступили депутаты от фракции «Единая Россия». По их оценке, норма может стать дополнительным стимулом для работодателей создавать рабочие места и условия труда для возвращающихся к мирной жизни участников СВО.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в Петербурге квота для работодателей с численностью сотрудников от 35 до 100 человек составляет 2% от среднесписочного количества работников, для организаций с численностью свыше 100 человек — 2,5%. Законопроект предлагает привести городское регулирование в соответствие с изменениями федеральных правил — в ноябре 2025 года правительство РФ закрепило, что трудовой договор с инвалидом из числа ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, засчитывается как выполнение квоты в двукратном размере.

Артемий Чулков