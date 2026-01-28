Спрос на загородную недвижимость под Петербургом упал до минимума за десять лет

По итогам 2025 года загородный рынок Санкт-Петербурга и Ленградской области столкнулся с резким спадом. Общее число продаж составило 4,8 тысячи объектов, что на 37% меньше, чем в 2024 году, и вернулось к «нормальным» докризисным показателям десятилетней давности. Об этом свидетельствуют данные консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

Элитный коттедж в Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты, постпандемийный ажиотаж полностью сошел на нет, а спрос достиг рекордно низких значений за последние пять лет.

Парадоксально, но на фоне слабого спроса девелоперская активность, напротив, немного оживилась.

Объем предложения вырос на 2%, до 14,2 тыс. лотов, а на рынок было выведено 4,8 тыс. новых объектов в 49 проектах — на 30% больше, чем годом ранее. Основу спроса (85% сделок) по-прежнему формируют земельные участки без обязательного строительного подряда, что является стабильным трендом более десяти лет.

Несмотря на общее падение рынка, цены на загородную недвижимость продолжили рост. Средняя стоимость частного дома в Петербурге выросла на 10,6%, достигнув 24,7 млн рублей. В Ленобласти рост был скромнее (1,9%), а средняя цена составила 12,7 млн рублей. Особенно заметно подорожал элитный сегмент: коттеджи премиум-класса выросли в цене на 27%, и их средняя стоимость превысила 130 млн рублей.