В МФЦ Петербурга года внедрят обслуживание по биометрии в первом квартале 2026 года

В Санкт-Петербурге в первом квартале 2026 года планируют запустить обслуживание посетителей МФЦ с использованием биометрии без предъявления документов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Сейчас технология на базе Единой биометрической системы тестируется в более чем 60 центрах «Мои документы» в Ленинградской, Липецкой, Нижегородской и Челябинской областях.

По оценке городских властей, использование биометрической идентификации может сократить время обслуживания на 20–30%. При этом у посетителей сохранится выбор: получать услуги по паспорту или по биометрии.

Для доступа к сервису потребуется один раз зарегистрировать биометрические данные в отделении банка или у его представителя. После этого в МФЦ достаточно посмотреть в терминал: система распознает личность и подготовит предзаполненное заявление.

Артемий Чулков