Главные новости за 27 января. Кубань, Крым, Адыгея

Экс-вице-губернатора Краснодарского края по социальным вопросам Анну Минькову доставили в следственные органы.

Судебные приставы по иску Генеральной прокуратуры РФ наложили арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского. Как следует из материалов дела, на которые ссылается ТАСС, фигурантам вменяется получение незаконного коррупционного дохода на сумму не менее 2,8 млрд руб.

Краснодарский краевой суд увеличил срок лишения свободы с 3,5 до 5,5 лет 41-летнему Игорю Дьяченко, который в январе 2024 года стрелял из незаконного оружия по автомобилю возле гимназии в Краснодаре.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к изданию The Insider (объявлено иностранным агентом на территории РФ), его шеф-редактору Роману Доброхотову (признан иностранным агентом) и журналисту Сергею Ежову (признан иностранным агентом), обязав удалить публикацию и разместить опровержение.

Полиция проводит проверку по факту появления в соцсетях информации о похищении человека в Кавказском районе Краснодарского края.

Аэропорт Краснодара отменил отдельный тариф за использование платформы регистрации пассажиров, выполнив требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В Краснодарском крае около 53 млрд руб. направят на реализацию 14 национальных проектов в 2026 году. Из краевого бюджета выделят 28,7 млрд руб., из федерального — 24 млрд руб.

В 2025 году администрация Краснодара выдала 49 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, что на 19% меньше показателя предыдущего года (61 разрешение).