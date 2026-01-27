Число выданных разрешений на строительство в Краснодаре в 2025 году сократилось на 19%

В 2025 году администрация Краснодара выдала 49 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, что на 19% меньше показателя предыдущего года, когда было утверждено 61 разрешение. Об этом «Ведомостям Юг» сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Совокупный объем жилья, предусмотренный выданными документами, составляет около 1,5 млн кв. м. Наибольшая часть застройки запланирована в Прикубанском внутригородском округе, где реализуются проекты комплексного развития ранее неосвоенных территорий. Основной массив разрешений пришелся на группу строительных компаний «НВМ».

Как сообщалось ранее, в Новороссийске за десять месяцев 2025 года было введено 332,6 тыс. кв. м жилья, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Из этого объема на многоквартирные дома пришлось 72,1 тыс. кв. м, на индивидуальное жилищное строительство — 260,5 тыс. кв. м.

Вячеслав Рыжков