Сбер: на Ставрополье зафиксирован существенный рост объемов автокредитования в 2025 году

Наибольшую активность в получении автокредитов проявили мужчины старше 50 лет

В 2025 году Ставропольское отделение Сбербанка отметило увеличение спроса на автокредиты среди жителей региона. Как подсчитали аналитики банка, общий объем выданных средств на приобретение новых автомобилей и машин с пробегом вырос почти на 150% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 7,8 млрд рублей. Также заметно увеличилась средняя сумма автокредита: если в 2024 году она составляла 880 тысяч рублей, то в 2025-м достигла 1,4 млн рублей.

Более 70% клиентов воспользовалась кредитом для приобретения нового автомобиля, а почти 30% — для покупки автомобиля с пробегом. В сегменте новых машин предпочтения ставропольцев распределились между лидерами рынка: LADA, HAVAL, BELGEE, CHERY и CHANGAN. Среди автомобилей с пробегом чаще всего выбирали: LADA, HYUNDAI, KIA, VOLKSWAGEN и TOYOTA.

Анализ портрета заемщика показал, что наиболее активными покупателями автомобилей в кредит в 2025 году стали мужчины старше 50 лет (12,17% от общего числа). За ними следуют мужчины в возрасте 36–40 лет (10,72%) и 25–30 лет (9,9%). Меньше всего к автокредитованию прибегали молодые люди до 25 лет: 4% среди мужчин и 2,15% среди женщин.

«За 2025 год произошел существенный прирост в автокредитах. Если в 2024 году Сбер выдал 3,1 млрд, то в 2025 объем выдачи достиг почти 7,8 млрд рублей»,— рассказал Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов. По его словам, эти цифры говорят в том числе о восстановлении рынка.