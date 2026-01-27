На реализацию нацпроектов на Кубани предусмотрели 53 млрд рублей

В Краснодарском крае около 53 млрд руб. направят на реализацию 14 национальных проектов в 2026 году. Из краевого бюджета выделят 28,7 млрд руб., из федерального — 24 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания регионального проектного комитета, за счет этих средств планируется построить два фельдшерско-акушерских пункта, возвести здание приемного покоя в краевой больнице скорой помощи, отремонтировать три школы и пять детских садов, а также благоустроить 124 парка и сквера.

«Эти стройки всегда привлекают повышенное внимание, потому что люди ждут социальные объекты, следят, на какой стадии идут работы, и они должны видеть результат. Важно реализовать все объекты в срок: 1 ноября завершить строительство и благоустройство»,— отметил Вениамин Кондратьев.

По словам руководителя регионального проектного офиса Светланы Герих, в 2026 году Краснодарский край будет работать по 45 краевым проектам в рамках реализации национальных проектов. Кубанские предприятия также участвуют в двух нацпроектах, направленных на технологическое лидерство страны.

Среди новых направлений — совершенствование экстренной медицинской помощи по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». На территории Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Краснодаре установят современное модульное здание приемного покоя.

Еще один новый региональный проект — «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» — будет реализован в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он поможет эффективно решать проблемы импортозамещения в агропромышленном комплексе.

В этом году также начнут реализовывать проект «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств». В крае планируется запуск производства по выпуску пищевых и технических модификаций крахмалов.

В 2025 году благодаря участию в нацпроектах на Кубани построили шесть ФАПов, благоустроили 153 парка и сквера, отремонтировали 11 школ, 52 объекта коммунальной инфраструктуры — теплосети, сети водоснабжения и водоотведения.

Алина Зорина