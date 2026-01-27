Аэропорт Краснодара отменил тариф для авиакомпаний после предупреждения ФАС

Аэропорт Краснодара отменил отдельный тариф за использование платформы регистрации пассажиров, выполнив требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо Краснодара, аналогичные меры приняли аэропорты Благовещенска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары и Тобольска.

Ранее ФАС совместно с Минтрансом и Генпрокуратурой проверила действия операторов 15 крупнейших аэропортов страны и выявила, что некоторые из них незаконно взимали с перевозчиков отдельную плату за использование платформы общего доступа, самостоятельно устанавливая тарифы. В антимонопольной службе подчеркнули, что расходы на регистрацию должны включаться в базовый тариф за обслуживание пассажиров, который регулируется государством.

В декабре 2025 года предупреждения получили операторы аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга, а 16 декабря ФАС направила еще 12 уведомлений, в том числе в Краснодар. В случае невыполнения требований ведомство грозило возбуждением антимонопольного дела. В январе 2026 года предупреждения исполнили пять аэропортов, включая Сочи.

Вячеслав Рыжков