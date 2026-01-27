Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт Краснодара отменил тариф для авиакомпаний после предупреждения ФАС

Аэропорт Краснодара отменил отдельный тариф за использование платформы регистрации пассажиров, выполнив требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помимо Краснодара, аналогичные меры приняли аэропорты Благовещенска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары и Тобольска.

Ранее ФАС совместно с Минтрансом и Генпрокуратурой проверила действия операторов 15 крупнейших аэропортов страны и выявила, что некоторые из них незаконно взимали с перевозчиков отдельную плату за использование платформы общего доступа, самостоятельно устанавливая тарифы. В антимонопольной службе подчеркнули, что расходы на регистрацию должны включаться в базовый тариф за обслуживание пассажиров, который регулируется государством.

В декабре 2025 года предупреждения получили операторы аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга, а 16 декабря ФАС направила еще 12 уведомлений, в том числе в Краснодар. В случае невыполнения требований ведомство грозило возбуждением антимонопольного дела. В январе 2026 года предупреждения исполнили пять аэропортов, включая Сочи.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все