В Дагестане стоимость готовых квартир выросла на 0,6% в декабре 2025 года

В совместном исследовании СберИндекс и Домклик изучили динамику цен и тенденции на вторичном рынке недвижимости в Республике Дагестан и других регионах России в декабре 2025 года.

По данным аналитиков СберИндекс о заключенных ипотечных сделках Сбера, в декабре средняя стоимость кв. м готовых квартир в Дагестане выросла на 0,6% за один месяц, достигнув 91,7 тыс. рублей. В ноябре этот показатель составлял 91,1 тыс. рублей, а в октябре — 92,1 тыс. рублей.

Сравнение данных СберИндекса и Домклик показало, что в конце 2025 года различие между ценой кв. м в объявлениях и сделках на вторичном рынке Республики Дагестан снизилось до 27% после 27,8% в ноябре, но не достигло показателя октября — 25,5%.

Евгений Морозов, Управляющий Дагестанским отделением Сбербанка: «Республика Дагестан традиционно является одним из лидирующих регионов на юге России по ипотечной активности. За 2025 год в Республике было заключено более двух тысяч договоров на сумму почти 8,7 млрд рублей. Самые высокие показатели фиксируются в декабре — в этом месяце Сбер выдал 366 ипотечных кредитов на сумму 1,9 млрд рублей. Хочу отметить, что интерес к качественному жилью среди жителей Дагестана — как на первичном, так и на вторичном рынке — остаётся высоким. Традиционно спрос на строящееся жилье выше, чем на готовое: в декабре 91,7% объёма ипотечных выдач пришлось на новостройки, на вторичное жилье — 7,1%».

Как и в предыдущие месяцы, Республика Дагестан входит в список регионов России с наибольшей стоимостью готовых квартир. Стоит отметить, что в регионе наблюдается умеренный месячный и годовой рост цен на такое жилье в сравнении с другими регионами. Результаты исследования показывают, что за год стоимость выросла на 5% — это один из низких показателей по стране. Меньшая динамика отмечается только в Ставропольском крае (4,2%), Красноярском крае (3,4%), Краснодарском крае (2,7%) и Кемеровской области (1,1%).

Что происходит с ценами на рынке недвижимости в России?

По данным СберИндекса, рост цен на готовое жилье за месяц снова ускорился — до 1% против 0,9% в ноябре и 0,7% в октябре. Цены растут с сентября 2024 года. За 12 месяцев они выросли на 8,2%, это быстрее, чем на первичном рынке,— на 7,3%. В целом цены на готовое жилье продолжают сокращать отставание, связанное с периодом большого количества сделок по льготным программам в 2020–2024 годах.