Краснодар вошел в топ-10 самых вежливых городов в России, об этом свидетельствуют данные Сбера и Аналитического центра НАФИ. На основании собранных данных был создан индекс, который показывает, насколько жители готовы выражать благодарность и насколько часто это происходит в их повседневной жизни. По данным аналитиков, в лидерах рейтинга оказались Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Москва.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

Как отметила Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко, в Краснодаре благодарность является неотъемлемой частью искреннего южного гостеприимства.

Из материалов аналитики следует, что россияне считают обязательным говорить «спасибо» в профессиональных и бытовых случаях, а также при получении услуг. Так, по данным аналитиков Сбера, 78% благодарят курьеров при доставке заказов, 66% — коллег за помощь в работе, 61% — когда им придерживают дверь, 52% — при получении платных услуг. Каждый третий ассоциирует слово «спасибо» с зеленым цветом — такой вариант выбрали 34% участников опроса. Реже благодарность связывают с желтым (19%), красным (13%), белым (12%) и синим цветами (6%).

Исследование показало, что культура благодарности в стране носит устойчивый и регулярный характер. Большинство россиян (92%) легко выражают благодарность в повседневных ситуациях, а 64% респондентов слышат слова благодарности в своем окружении ежедневно или несколько раз в неделю. При этом 81% опрошенных отметили, что в их семьях принято благодарить друг друга. Исследование «Индекс благодарности» проведено Аналитическим центром НАФИ в декабре 2025 года в преддверии Международного дня «спасибо» (11 января 2026 года). В ходе онлайн-опроса (CAWI) было опрошено 3516 респондентов в возрасте 18 лет и старше из 16 городов-миллионников России. Итоговый показатель для каждого города формируется путем нормализации ответов респондентов в шкалу от 0 до 100 пунктов.