Суд удовлетворил иск Олега Дерипаски к латвийскому СМИ-иноагенту

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к изданию The Insider (объявлено иностранным агентом на территории РФ), его шеф-редактору Роману Доброхотову (признан иностранным агентом) и журналисту Сергею Ежову (признан иностранным агентом), обязав удалить публикацию и разместить опровержение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя Алексея Мельникова.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам защитника, спор касался материала о бизнесмене, сведения в котором суд признал не соответствующими действительности. Суд обязал автора, издание и его владельца удалить публикацию и опубликовать опровержение в форме информации о принятом судебном акте.

Кроме того, суд установил судебный штраф за неисполнение решения в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки. Как отметил господин Мельников, после вступления решения в законную силу у ответчиков будет три дня на выполнение требований суда, после чего начнет начисляться штраф.

Иск был подан в августе 2025 года в Арбитражный суд Москвы и впоследствии передан по подсудности в Краснодар. Ранее Олег Дерипаска обращался в суд с аналогичными исками против журналистов изданий «Верстка» и «Важные истории» (оба признаны в РФ иноагентами, второе также включено в перечень нежелательных организаций), а также против корпорации Google.

Никита Бесстужев