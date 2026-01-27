В Кавказском районе Кубани проверяют информацию о похищении человека

Полиция проводит проверку по факту появления в соцсетях информации о похищении человека в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Ранее в соцсетях появились публикации с информацией о том, что в Кропоткине неизвестные силой затолкали молодого человека в багажник автомобиля. По данному факту сотрудниками ОМВД России по Кавказскому району инициировано проведение проверки.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия, по окончании разбирательства будет принято процессуальное решение»,— сообщили в полиции.

