В Кавказском районе Кубани проверяют информацию о похищении человека

Полиция проводит проверку по факту появления в соцсетях информации о похищении человека в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появились публикации с информацией о том, что в Кропоткине неизвестные силой затолкали молодого человека в багажник автомобиля. По данному факту сотрудниками ОМВД России по Кавказскому району инициировано проведение проверки.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия, по окончании разбирательства будет принято процессуальное решение»,— сообщили в полиции.

Вячеслав Рыжков

