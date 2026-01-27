Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову допрашивают следователи

Экс-вице-губернатора Краснодарского края по социальным вопросам Анну Минькову доставили в следственные органы. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили источники в силовых ведомствах. «О задержании пока речи не идет, проводятся следственные действия»,— рассказал собеседник издания.

В настоящее время Анна Минькова занимает должность генерального директора медиагруппы «Кубань 24», принадлежащей краевой администрации. В конце октября 2025 года она покинула пост вице-губернатора Краснодарского края по социальным вопросам с формулировкой «продиктовано внутренними убеждениями».

Госпожа Минькова окончила журфак КубГУ, с 1999 года она работала корреспондентом на ГТРК «Кубань», в 2004 году перешла на работу в администрацию края, став советником главы региона. В 2005 году Анна Минькова заняла должность замначальника управления по связям с общественностью администрации Краснодара. С 2006 по 2011 годы работала первым заместителем директора ГУП КК «Телерадиокомпания НТК». В марте 2011 года возглавила управление информационной политики администрации Краснодарского края. В июле 2014 года ее назначили директором «Девятого канала», который впоследствии был переименован в «Кубань 24». С апреля 2025 года была «социальным» вице-губернатором Краснодарского края.

Василий Хитрых